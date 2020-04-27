2020-04-27T09:00:03+03:00
Общество

Угрозообразующим фактором назвали онлайн-митинги сотрудники ФСБ

Любой призыв выйти на улицу может расцениваться, как угроза безопасности
Виктория Никитина
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Силовики прокомментировали прошедший онлайн-митинг. Фото: соцсетиСиловики прокомментировали прошедший онлайн-митинг. Фото: соцсети
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В Ростовской области 25 апреля прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа. Там присутствовали представители Федеральной службы безопасности региона, а именно ее глава Олег Южаков.

Как сообщает "АиФ Ростова", одной из самых важных тем для обсуждения стал прошедший онлайн-митинг. Представитель ФСБ сделал упор на то, что подобное мероприятие расценивается, как угрозообразующий фактор.

- Первый фактор – это блогосфера и попытки организовать протестную активность в рамках флешмобов по сбору людей. Это касается «Яндекса», 2Gis. Мы видим большое количество, более 100 участников этой акции, протестной направленности, - отметил Олег Южаков.

Глава ФСБ также сообщил, что любые призывы выйти всем на улицу, а также распространение листовок на эту тематику и фейковые новости о представителях власти, также выглядят угрозой безопасности региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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