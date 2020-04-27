2020-04-27T10:42:50+03:00
Общество

Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за крупного пожара на Шаумяна

Возгоранию присвоили третий ранг опасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар на Шаумяна тушили более 90 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиПожар на Шаумяна тушили более 90 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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В понедельник, 27 апреля, около 8:46 пожарные потушили горящий нежилой дом, расположенный по улице Шаумяна, 108. Более 90 спасателей боролись с огнем. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, данные меры были предприняты для обеспечения работы пожарных расчетов при тушении возгорания.

- В зону отключения электроэнергии попали жилые дома в границах: пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая – пер. Газетный – ул. Серафимовича, - сообщили в ростовской мэрии.

По ее словам, подача электричества в дома будет возобновлена в 15:00.

Напомним, в центре города ранним утром вспыхнула нежилая постройка на улице Шаумяна в доме №108. Спасатели МЧС заранее эвакуировали из соседнего дома 10 человек. Общая площадь пожара составляла 300 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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