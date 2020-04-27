Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за крупного пожара на Шаумяна
В понедельник, 27 апреля, около 8:46 пожарные потушили горящий нежилой дом, расположенный по улице Шаумяна, 108. Более 90 спасателей боролись с огнем. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, данные меры были предприняты для обеспечения работы пожарных расчетов при тушении возгорания.
- В зону отключения электроэнергии попали жилые дома в границах: пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая – пер. Газетный – ул. Серафимовича, - сообщили в ростовской мэрии.
По ее словам, подача электричества в дома будет возобновлена в 15:00.
Напомним, в центре города ранним утром вспыхнула нежилая постройка на улице Шаумяна в доме №108. Спасатели МЧС заранее эвакуировали из соседнего дома 10 человек. Общая площадь пожара составляла 300 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности.
ИСТОЧНИК KP.RU