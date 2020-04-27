Студент Новочеркасского политеха заболел коронавирусом
Донские медики обнаружили новую коронавирусную инфекцию у студента Новочеркасского политехнического университета.Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.
По предварительной информации, первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Вскоре ему будут проведены дополнительные анализы.
Врачи помести заболевшего коронавирусом в обсерватор ЦГБ Ростова. Сейчас состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное.
Общежитие закрыли на карантин. Сейчас там находятся около 60 учащихся. Специалистам организовали доставку питания изолированным учащимся. Людей, которые находились в контакте с заболевшим студентом, будут проверены на наличие коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU