Студент Новочеркасского политеха заболел коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T11:03:15+03:00

Первый тест на COVID-19 показал положительный результат

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Донские медики обнаружили новую коронавирусную инфекцию у студента Новочеркасского политехнического университета.Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

По предварительной информации, первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Вскоре ему будут проведены дополнительные анализы.

Врачи помести заболевшего коронавирусом в обсерватор ЦГБ Ростова. Сейчас состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное.

Общежитие закрыли на карантин. Сейчас там находятся около 60 учащихся. Специалистам организовали доставку питания изолированным учащимся. Людей, которые находились в контакте с заболевшим студентом, будут проверены на наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU