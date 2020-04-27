2020-04-27T11:26:11+03:00
Общество

Виктория Лопырева рассказала о домашнем насилии

Знаменитость посоветовала учитывать суть проблемы и начать действовать
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева часто общается с подписчиками в Instagram. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева часто общается с подписчиками в Instagram. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Во время самоизоляции ростовчанка Виктория Лопырева стала больше общаться со своими подписчиками и делится своим мнением на различные темы

Сейчас знаменитая блондинка проводит время с мужем в ОАЭ. Она высказалась на популярную тему о домашнем насилии.

- Чьи-то глупые рассуждения по поводу домашнего насилия вызвали огромный резонанс, но зачем тратить время на обсуждение непопулярного мнения, когда огласке нужно предавать суть проблемы и пытаться помочь тем, кто в беде. И, конечно, хочется, чтобы награды вручали настоящим героям – докторам, правозащитникам и людям, которые помогают тем, кто в этом нуждается, - высказалась Виктория Лопырева в своем профиле в Instagram.

Суя по всему, красавица имела в виду скандальные высказывания 29-летней популярной телеведущей Регины Тодоренко. Она сказала, что многие женщины сами виноваты в том, что на них поднимают руку. Из-за этих слов знаменитость лишили звания «Женщина года».

Подписчики Виктории посчитали, что общественное мнение и лишение званий поможет Тодоренко пересмотреть свои взгляды на тему домашнего насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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