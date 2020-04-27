Большинство новых заболевших коронавирусом - ростовчане

27 Апр 2020 2020-04-27T11:35:03+03:00

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27 апреля стало известно, что в Ростовской области еще 65 человек подхватили коронавирус. Всего заболевших уже 714 человек. За минувшие сутки еще один человек скончался. Всего от инфекции на Дону умерли уже два пациента.

В региональном правительстве сообщили, что большинство заболевших, а именно 12 человек, проживают в Ростове-на-Дону. Следом идет Белокалитвинский район - 7 человек, потом Донецк - 6 человек и Зверево - 5 человек.

В Батайске, Таганроге и Шахтах - по два человека. В Гуково и Обливском районе - по 3 человека. В Пролетарском районе - 4 и Сальском - 2.

В Волгодонске - 1, в Гуково - 3, в Каменске-Шахтинском - 3 и в Новочеркасске - 1. Кроме этого, по 1 заболевшему в Егорлыкском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском и Мясниковском районах.

Отметим, что 42 человек выздоровели.

География распространения коронавируса в Ростовской области. Фото: правительство РО

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ИСТОЧНИК KP.RU