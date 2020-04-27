Дончанин украл аккумуляторные батареи с сотовых вышек в Ростовской области
27-летнего жителя Гуково подозревают в краже четырех аккумуляторных батарей с сотовых вышек, вес каждой составляет 50 килограмм. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, из-за этого без связи могли остаться жители целого района.
В полицию обратился сотрудник организации, обслуживающей телефонные вышки, который сообщил о краже.
По предварительной информации, злоумышленник вскрыл ломиком металлический ящик, находящийся под вышкой. Он похитил четыре аккумуляторные батареи, принадлежащие одной из телефонных компаний.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU