2020-04-27T12:01:46+03:00
Общество

Дончанин украл аккумуляторные батареи с сотовых вышек в Ростовской области

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное делоВ отношении подозреваемого возбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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27-летнего жителя Гуково подозревают в краже четырех аккумуляторных батарей с сотовых вышек, вес каждой составляет 50 килограмм. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, из-за этого без связи могли остаться жители целого района.

В полицию обратился сотрудник организации, обслуживающей телефонные вышки, который сообщил о краже.

По предварительной информации, злоумышленник вскрыл ломиком металлический ящик, находящийся под вышкой. Он похитил четыре аккумуляторные батареи, принадлежащие одной из телефонных компаний.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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