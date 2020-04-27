Дончанин украл аккумуляторные батареи с сотовых вышек в Ростовской области

27 Апр 2020 2020-04-27T12:01:46+03:00

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

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27-летнего жителя Гуково подозревают в краже четырех аккумуляторных батарей с сотовых вышек, вес каждой составляет 50 килограмм. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, из-за этого без связи могли остаться жители целого района.

В полицию обратился сотрудник организации, обслуживающей телефонные вышки, который сообщил о краже.

По предварительной информации, злоумышленник вскрыл ломиком металлический ящик, находящийся под вышкой. Он похитил четыре аккумуляторные батареи, принадлежащие одной из телефонных компаний.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU