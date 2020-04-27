2020-04-27T12:23:57+03:00
Общество

Ростовские гандболистки хотят отметить победу в чемпионате России после самоизоляции

Команду признали чемпионами досрочно
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Чемпионат России по гандболу среди мужчин и женщин завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Чемпионат России по гандболу среди мужчин и женщин завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Ростовские гандболистки одержали победу в чемпионате России. Как сообщила левая полусредняя клуба Владлена Бобровникова, она считает решение жюри справедливым.

- Мы заслуженно стали чемпионами. Мы отпахали сезон, мы первые в турнирной таблице чемпионата с большим отрывом. Я думаю, ни у кого не возникало вопросов по нашему чемпионству. Конечно, хотелось победить при трибунах, при болельщиках. Если бы мы доигрывали чемпионат, плей-офф был бы очень классный, концовка была бы очень интересная. Надеюсь, что "Финал четырех" Кубка России все-таки пройдет, - сказала Бобровникова в прямом эфире в Instagram.

Отметить победу гандболистки клуба “Ростов-Дон” планируют по завершению карантина.

Напомним, ранее было принято решение досрочном завершении чемпионата России по гандболу. Места команд распределены по последним результатам предварительного этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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