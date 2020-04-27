В Ростове из-за ремонта моста на Зоологической изменится схема движения
В Ростове-на-Дону из-за производственных работ на улице Зоологической изменится схема движения. На данный момент там идет реконструкция моста через реку Темерник.
Как сообщили на сайте городской администрации, в период реконструкции будет запрещен левый поворот с улицы Тамбовской на Зоологическую, где находится мост. Точно также нельзя будет повернуть и на Тамбовскую.
Власти сообщают, что ограничения будут действовать до 30 июня этого года. А сама реконструкция моста завершится в сентябре.
Карта местности. Фото: гугл-карты.
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ИСТОЧНИК KP.RU