2020-04-27T13:44:35+03:00
Общество

На время болезни Татьяны Быковской исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет Александр Крат

Он является заместителем министра здравоохранения региона по лечебной работе
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Александр Крат. Фото: Ростовская Региональная Общественная Организация инвалидовАлександр Крат. Фото: Ростовская Региональная Общественная Организация инвалидов
Изменить размер текста:

Временно исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет ее заместитель 55-летний Александр Крат. Как сообщили в правительстве региона, Татьяна Быковская была экстренно госпитализировали в Ростовскую клиническую больницу.

Известно, что главе Минздрава поставили диагнозом «стенокардия». Состояние здоровья Татьяны Быковской оценивается как стабильное.

О временно и.о. главы министерства здравоохранения региона известно, что он родился в станице Егорлыкской. Работал в областной психбольнице. В 2003 году он руководил Центральной районной больницей Егорлыкского района, а в 2005 году переведен на работу в областную больницу в городе Ростове-на-Дону.. Его последним местом работы Минздрав Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестерых граждан Китая депортируют в КНР из Ростовской области
Лжеинвалид из Ростовской области получил условный срок за поддельные документы
На время болезни Татьяны Быковской исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет Александр Крат
В Ростове из-за ремонта моста на Зоологической изменится схема движения
Ростовские гандболистки хотят отметить победу в чемпионате России после самоизоляции
Дончанин украл аккумуляторные батареи с сотовых вышек в Ростовской области
Поздно обратился за помощью: стали известны подробности смерти ростовчанина от коронавируса
Большинство новых заболевших коронавирусом - ростовчане
Виктория Лопырева рассказала о домашнем насилии
Студент Новочеркасского политеха заболел коронавирусом
Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за крупного пожара на Шаумяна
Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин поделился трогательным семейным снимком с дочками
Угрозообразующим фактором назвали онлайн-митинги сотрудники ФСБ
"Без людей вода очистилась": в реку Темерник вернулась крупная рыба
Пожар в 300 "квадратов" в центре Ростова тушат 92 огнеборца
В Новочеркасске с телефонной вышки украли батареи
У жительницы Ростовской области в детском магазине украли кошелек
На Дону в студенческом общежитии ввели карантин из-за заболевшего коронавирусом студента
В Ростовской области девушка списала со счета знакомого деньги, пока тот отвлекся