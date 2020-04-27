На время болезни Татьяны Быковской исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет Александр Крат
Временно исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет ее заместитель 55-летний Александр Крат. Как сообщили в правительстве региона, Татьяна Быковская была экстренно госпитализировали в Ростовскую клиническую больницу.
Известно, что главе Минздрава поставили диагнозом «стенокардия». Состояние здоровья Татьяны Быковской оценивается как стабильное.
О временно и.о. главы министерства здравоохранения региона известно, что он родился в станице Егорлыкской. Работал в областной психбольнице. В 2003 году он руководил Центральной районной больницей Егорлыкского района, а в 2005 году переведен на работу в областную больницу в городе Ростове-на-Дону.. Его последним местом работы Минздрав Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU