На время болезни Татьяны Быковской исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет Александр Крат

27 Апр 2020 2020-04-27T13:44:35+03:00

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Временно исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет ее заместитель 55-летний Александр Крат. Как сообщили в правительстве региона, Татьяна Быковская была экстренно госпитализировали в Ростовскую клиническую больницу.

Известно, что главе Минздрава поставили диагнозом «стенокардия». Состояние здоровья Татьяны Быковской оценивается как стабильное.

О временно и.о. главы министерства здравоохранения региона известно, что он родился в станице Егорлыкской. Работал в областной психбольнице. В 2003 году он руководил Центральной районной больницей Егорлыкского района, а в 2005 году переведен на работу в областную больницу в городе Ростове-на-Дону.. Его последним местом работы Минздрав Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU