Шестерых граждан Китая депортируют в КНР из Ростовской области
Группа рабочих из Китая нарушила миграционное законодательство. Как сообщили в Ростовском областном суде, было принято решение о депортации шестерых граждан КНР.
Во время проверки было установлено, что граждане Китая по документам прибыли в Ростовскую область для коммерческой деятельности, но на деле они занимались техническим обслуживанием.
- Областной суд постановил принудительно выслать нарушителей за пределы России. Каждый из нарушителей также был оштрафован на 2 тысячи рублей и будет депортирован из России, - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что до выдворения в родную страну иностранцы находятся в специальных приемниках, затем судебные приставы сопровождают их до государственной границы. Скорее всего, в Китай рабочие отправятся после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU