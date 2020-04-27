Шестерых граждан Китая депортируют в КНР из Ростовской области

27 Апр 2020 2020-04-27T14:07:49+03:00

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Группа рабочих из Китая нарушила миграционное законодательство. Как сообщили в Ростовском областном суде, было принято решение о депортации шестерых граждан КНР.

Во время проверки было установлено, что граждане Китая по документам прибыли в Ростовскую область для коммерческой деятельности, но на деле они занимались техническим обслуживанием.

- Областной суд постановил принудительно выслать нарушителей за пределы России. Каждый из нарушителей также был оштрафован на 2 тысячи рублей и будет депортирован из России, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что до выдворения в родную страну иностранцы находятся в специальных приемниках, затем судебные приставы сопровождают их до государственной границы. Скорее всего, в Китай рабочие отправятся после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU