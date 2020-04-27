Сотрудница полиции за деньги помогала коллегам пройти психофизиологическую диагностику

27 Апр 2020 2020-04-27T14:12:09+03:00

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Сотрудница донской полиции придумала и воплотила в жизнь дополнительный и нелегальный способ дохода. За вознаграждение женщина помогала коллегам проходить военно-врачебную комиссию и психофизиологическую диагностику. Свои услуги она оценивала в 16500 рублей. Так, по данным источника в правоохранительных органах региона, от 10 коллег женщина получила 165 тысяч рублей.

Сейчас в отношении полицейской возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU