Сотрудница полиции за деньги помогала коллегам пройти психофизиологическую диагностику
В отношении подозреваемой завели дело
Полицейская заработала на коллегах около 200 тысяч рублейФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сотрудница донской полиции придумала и воплотила в жизнь дополнительный и нелегальный способ дохода. За вознаграждение женщина помогала коллегам проходить военно-врачебную комиссию и психофизиологическую диагностику. Свои услуги она оценивала в 16500 рублей. Так, по данным источника в правоохранительных органах региона, от 10 коллег женщина получила 165 тысяч рублей.
Сейчас в отношении полицейской возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU