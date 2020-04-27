2020-04-27T14:39:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина

Такую же сумму выписали горожанке за прогулку вдали от дома
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Полицейские патрули зорко видят нарушителей карантинного режима и выписывают им штрафы.Полицейские патрули зорко видят нарушителей карантинного режима и выписывают им штрафы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Курсирующие по донской столице патрули выписывают денежные штрафы жителям Ростова-на-Дону, нарушающим введенный в городе режим самоизоляции. По решению суда на 7500 рублей были наказаны двое горожан, беспечно пренебрегшие установленными правилами поведения в период пандемии коронавируса нового типа.

Первый штраф прилетел от патруля мужчине, сидевшему на лавочке. Когда проверяющие подошли к нему с вопросами о том, на каком основании ростовчанин находится в данный момент на улице, тот не смог аргументированно на них ответить. Как результат - минус 7500 тысяч рублей из личного бюджета за легкомыслие.

Похожая история произошла с женщиной, решившей прогуляться вдали от собственного дома. С ней также был произведен разговор, по итогам которого нарушительницу режима самоизоляции оштрафовали на аналогичную сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как доказать, что вы вышли на улицу вынужденно во время карантина

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если полицейский выписал штраф за пребывание на улице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета
«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой
Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов
Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера
В Ростовской области разоблачили лжеинвалида
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима
На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства
У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа
Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина