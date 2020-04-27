Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина
Курсирующие по донской столице патрули выписывают денежные штрафы жителям Ростова-на-Дону, нарушающим введенный в городе режим самоизоляции. По решению суда на 7500 рублей были наказаны двое горожан, беспечно пренебрегшие установленными правилами поведения в период пандемии коронавируса нового типа.
Первый штраф прилетел от патруля мужчине, сидевшему на лавочке. Когда проверяющие подошли к нему с вопросами о том, на каком основании ростовчанин находится в данный момент на улице, тот не смог аргументированно на них ответить. Как результат - минус 7500 тысяч рублей из личного бюджета за легкомыслие.
Похожая история произошла с женщиной, решившей прогуляться вдали от собственного дома. С ней также был произведен разговор, по итогам которого нарушительницу режима самоизоляции оштрафовали на аналогичную сумму.
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ИСТОЧНИК KP.RU