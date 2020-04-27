Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина

27 Апр 2020 2020-04-27T14:39:14+03:00

Такую же сумму выписали горожанке за прогулку вдали от дома

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Курсирующие по донской столице патрули выписывают денежные штрафы жителям Ростова-на-Дону, нарушающим введенный в городе режим самоизоляции. По решению суда на 7500 рублей были наказаны двое горожан, беспечно пренебрегшие установленными правилами поведения в период пандемии коронавируса нового типа.

Первый штраф прилетел от патруля мужчине, сидевшему на лавочке. Когда проверяющие подошли к нему с вопросами о том, на каком основании ростовчанин находится в данный момент на улице, тот не смог аргументированно на них ответить. Как результат - минус 7500 тысяч рублей из личного бюджета за легкомыслие.

Похожая история произошла с женщиной, решившей прогуляться вдали от собственного дома. С ней также был произведен разговор, по итогам которого нарушительницу режима самоизоляции оштрафовали на аналогичную сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU