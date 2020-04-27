У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа

27 Апр 2020 2020-04-27T14:46:19+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли угон машины по горячим следам в Тацинском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

По предварительной информации, женщина на автомобиле ВАЗ-21099 приехала в магазин за продуктами. Она поспешила и оставила ключи в салоне машины. Злоумышленник заметил это и совершил угон. Потерпевшая не обнаружила на месте машину, когда вернулась. Перепуганная дончанка обратилась в полицию.

Полицейские смогли задержать 19-летнего угонщика. Они вернули автомобиль законной владелице.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU