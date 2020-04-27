2020-04-27T14:46:19+03:00
Общество

У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа

Женщина забыла ключи в салоне автомобиля
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Полицейские смогли вернуть автомобиль законной владелицеПолицейские смогли вернуть автомобиль законной владелицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли угон машины по горячим следам в Тацинском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

По предварительной информации, женщина на автомобиле ВАЗ-21099 приехала в магазин за продуктами. Она поспешила и оставила ключи в салоне машины. Злоумышленник заметил это и совершил угон. Потерпевшая не обнаружила на месте машину, когда вернулась. Перепуганная дончанка обратилась в полицию.

Полицейские смогли задержать 19-летнего угонщика. Они вернули автомобиль законной владелице.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета
«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой
Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов
Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера
В Ростовской области разоблачили лжеинвалида
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима
На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства
У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа
Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина