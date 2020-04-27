На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства

27 Апр 2020 2020-04-27T15:30:11+03:00

Об этом сообщили в региональном правительстве

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Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов сообщил, что в регионе начались мероприятия по повторному обрабатыванию общественных пространств, предприятий и мест массового скопления людей дезсредствами.

По его словам, с 27 апреля, в соответствии с планом, стартовала дезинфекция объектов сразу в нескольких городах - Донецке, Шахтах и Новошахтинске.

К важной работе подключатся и войска РХБЗ ЮВО. Армейские подразделения проведут санитарную очистку оборонных предприятий, расположенных в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Каменск-Шахтинском, Батайске и Шахтах.

- Также будет проведена дезинфекция территории кадетского корпуса в Аксайском районе, - добавил Вадим Артемов.

Отметим, что в течение прошлой недели специалисты служб экстренного реагирования и военнослужащие ЮВО провели дезинфекцию более 40 тысяч общественных пространств.

Общая площадь обработанных поверхностей составила 14299,7 тысяч кв. м. Кроме того, очищено около пяти тысяч автодорог площадью 48802,2 тысячи кв. м.

Напомним, что санобработка муниципалитетов Дона проводится по решению губернатора региона Василия Голубева. Эти антикоронавирусные мероприятия проводят специалисты МЧС, областные спасатели и военнослужащие ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU