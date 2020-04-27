Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима

27 Апр 2020 2020-04-27T15:40:45+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людям рекомендовано не выходить из дома без необходимости

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: полицейские продолжают штрафовать людей за прогулки по городу во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 141 человека оштрафовали на 15 тысяч рублей во время самоизоляции, более половины от этой суммы придется заплатить 44 дончанам, по одной тысяче выплатят 47 человек, девять граждан получили штрафы в размере 3 тысячи, двое заплатят государству по 5 тысяч рублей, еще пятеро оплатят по 2 тысячи.

За последние сутки полицейские составили 95 административных протоколов.

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов направили в суды более 4 тысяч материалов на нарушителей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU