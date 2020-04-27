В Ростовской области разоблачили лжеинвалида

27 Апр 2020 2020-04-27T15:48:08+03:00

За четыре года 45-летний мужчина получил в обход закона в общей сложности около 700 тысяч рублей. Фото: Ольга КОСТИНА

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В Ростовской области мужчину заподозрили в том, что он стал инвалидом, не имея на то оснований. Инцидент произошел в шахтерском городе Гуково.

Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, в инвалидности местного жителя засомневались работники городского отделения Пенсионного фонда. Как позже выяснилось, он обратился к ним с заявлением и подложными документами для назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты по категории инвалидности второй группы.

В итоге за четыре года тот получил в общей сложности около 700 тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что никаких оснований для тех выплат не было. В отношении лжеинвалида возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», которое дошло до суда. Там предприимчивый горожанин получил реальный срок - полтора года лишения свободы.

Однако учитывая, что 45-летний мужчина полностью признал свою вину, наказание ему назначено условно. Правда, у него есть время обжаловать приговор, который пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU