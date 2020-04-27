2020-04-27T15:48:08+03:00
Общество

В Ростовской области разоблачили лжеинвалида

Мужчина обогатился за счет государства на 700 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
За четыре года 45-летний мужчина получил в обход закона в общей сложности около 700 тысяч рублей.За четыре года 45-летний мужчина получил в обход закона в общей сложности около 700 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

В Ростовской области мужчину заподозрили в том, что он стал инвалидом, не имея на то оснований. Инцидент произошел в шахтерском городе Гуково.

Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, в инвалидности местного жителя засомневались работники городского отделения Пенсионного фонда. Как позже выяснилось, он обратился к ним с заявлением и подложными документами для назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты по категории инвалидности второй группы.

В итоге за четыре года тот получил в общей сложности около 700 тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что никаких оснований для тех выплат не было. В отношении лжеинвалида возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», которое дошло до суда. Там предприимчивый горожанин получил реальный срок - полтора года лишения свободы.

Однако учитывая, что 45-летний мужчина полностью признал свою вину, наказание ему назначено условно. Правда, у него есть время обжаловать приговор, который пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета
«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой
Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов
Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера
В Ростовской области разоблачили лжеинвалида
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима
На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства
У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа
Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина