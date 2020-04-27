2020-04-27T15:53:13+03:00
Общество

Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера

Пожилого мужчину били по голове кирпичом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый в убийстве заключен под стражуПодозреваемый в убийстве заключен под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Двоих парней 16 и 28 лет задержали по подозрению в разбойном нападении и ограблении 77-летнего мужчины в Ростовской области. Об том сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следователи считают. что в поселке Тарасовский Ростовской области 13 апреля 2020 года примерно в 22:00 подозреваемые проникли в дом донского пенсионера. 16-летний подросток украл коньяк и сбежал, а его приятель решил найти что-нибудь ценное, но был пойман хозяином. Перепуганный 28-летний мужчина нанес пенсионеру несколько ударов кирпичом по голове и сбежал. Помощь потерпевшему в результате нападения пенсионеру никто не оказал.

Сейчас в отношении грабителей возбуждены уголовные дела по ст 158 УК РФ “Кража” и ст 162 УК РФ “Разбой”. Подозреваемый в убийстве заключен под стражу, а его 15-летний приятель нахохлится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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