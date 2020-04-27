В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
В понедельник, 27 апреля, в Ростове-на-Дону ожидается резкое усиление ветра. Как сообщили в управление по делам ГО и ЧС, порывы ветра до 15-18 метров в секунду.
Непогода может привести к падению аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также обрывам ЛЭП.
По мнению специалистов, погодные факторы могут существенно повлиять на вероятность увеличения числа ДТП и травматизма пешеходов при перемещении по городу.
Сотрудники управления по делам ГО и ЧС порекомендовали ростовчанам быть внимательными и осторожными. Людям не рекомендуется выходить из дома без лишней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU