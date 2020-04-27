В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер

27 Апр 2020 2020-04-27T16:06:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 апреля, в Ростове-на-Дону ожидается резкое усиление ветра. Как сообщили в управление по делам ГО и ЧС, порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Непогода может привести к падению аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также обрывам ЛЭП.

По мнению специалистов, погодные факторы могут существенно повлиять на вероятность увеличения числа ДТП и травматизма пешеходов при перемещении по городу.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС порекомендовали ростовчанам быть внимательными и осторожными. Людям не рекомендуется выходить из дома без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU