2020-04-27T16:06:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер

Людям рекомендовано откататься от прогулок
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сильный ветер может повысить вероятность падения дряхлых деревьевСильный ветер может повысить вероятность падения дряхлых деревьевФото: Михаил ГУСЕВ
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В понедельник, 27 апреля, в Ростове-на-Дону ожидается резкое усиление ветра. Как сообщили в управление по делам ГО и ЧС, порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Непогода может привести к падению аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также обрывам ЛЭП.

По мнению специалистов, погодные факторы могут существенно повлиять на вероятность увеличения числа ДТП и травматизма пешеходов при перемещении по городу.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС порекомендовали ростовчанам быть внимательными и осторожными. Людям не рекомендуется выходить из дома без лишней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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