27 Апр 2020 2020-04-27T16:42:20+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: вторую неделю иднекс самоизоляции держится на отметке 2,3 балла из 5. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

Горожане все чаще выходят из дома, не обращая внимания на введенные ограничения. Днем на улицах одновременно находится множество людей, что может неблагоприятно отразиться на эпидемиологической обстановке.

Стоит отметить, что в первую неделю индекс самоизоляции составлял 3,3 балла, а после - 3,1 балл.

Сейчас у большинства городов-миллионников индекс самоизоляции такой же низкий, как и у Ростова-на-Дону. Например, в Нижнем Новгороде он также равен 2,3 балла.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в донском регионе с каждым днем продолжает неуклонно расти - 714 человек подхватили COVID-19. Только за последние сутки специалисты выявили еще 65 случаев заражения смертельно опасным вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU