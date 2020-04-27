2020-04-27T16:55:25+03:00
Общество

В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери

Теперь отец девочки вынужден будет заплатить еще штраф в пять тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина забрал годовалого ребенка и не хотел добровольно отдавать родительнице.Мужчина забрал годовалого ребенка и не хотел добровольно отдавать родительнице.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона.

Как оказалось, мужчина забрал годовалого ребенка и не хотел отдавать родительнице. Та обратилась в суд, который встал на сторону несчастной женщины. Но даже после этого, отец малышки отказывался исполнить решение суда.

В итоге к нему домой нагрянули не только судебные приставы, но и полицейские вместе с сотрудниками органов опеки. Любящему родителю пришлось сдаться. В отношении него возбудили административное дело, а также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей, который он теперь должен оплатить.

Как добавили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, ребенок возвращен матери, а дело закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета
«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой
Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов
Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера
В Ростовской области разоблачили лжеинвалида
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима
На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства
У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа
Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина