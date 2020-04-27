В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона.
Как оказалось, мужчина забрал годовалого ребенка и не хотел отдавать родительнице. Та обратилась в суд, который встал на сторону несчастной женщины. Но даже после этого, отец малышки отказывался исполнить решение суда.
В итоге к нему домой нагрянули не только судебные приставы, но и полицейские вместе с сотрудниками органов опеки. Любящему родителю пришлось сдаться. В отношении него возбудили административное дело, а также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей, который он теперь должен оплатить.
Как добавили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, ребенок возвращен матери, а дело закрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU