27 Апр 2020 2020-04-27T16:55:25+03:00

Теперь отец девочки вынужден будет заплатить еще штраф в пять тысяч рублей

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В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона.

Как оказалось, мужчина забрал годовалого ребенка и не хотел отдавать родительнице. Та обратилась в суд, который встал на сторону несчастной женщины. Но даже после этого, отец малышки отказывался исполнить решение суда.

В итоге к нему домой нагрянули не только судебные приставы, но и полицейские вместе с сотрудниками органов опеки. Любящему родителю пришлось сдаться. В отношении него возбудили административное дело, а также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей, который он теперь должен оплатить.

Как добавили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, ребенок возвращен матери, а дело закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU