Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
Собственники квартир в жилом комплексе «Суворовский» в Ростове-на-Дону недовольны запахом на канализации. Об этом люди написали в социальных сетях.
Горожане рассказывают, что часть сточных вод собираются неподалеку от домов. Рядом находится аллея, но прогуливаться по ней - испытание не из приятных. Запах усиливается, когда повышается температура воздуха или начинается ветер.
Неприятный запах возле некоторых домов - не единственная проблема. Люди жалуются на пробки при въезде и выезде в новый микрорайон, недостаточно развитую инфраструктуру, а также нехватку школ, детских садов и прочих объектов.
Власти донского региона неоднократно сообщали о том, что вскоре жизнь жителей Суворовского изменится к лучшему, планировалось построить альтернативную дорогу, которая помогла бы разгрузить единственную дорогу в Суворовский.
ИСТОЧНИК KP.RU