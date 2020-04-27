2020-04-27T18:14:00+03:00
Общество

Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов

Люди жалуют на это в социальных сетях
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жилом комплекс «Суворовский». Фото: vk "ЖК Суворовский Ростов-на-Дону"Жилом комплекс «Суворовский». Фото: vk "ЖК Суворовский Ростов-на-Дону"
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Собственники квартир в жилом комплексе «Суворовский» в Ростове-на-Дону недовольны запахом на канализации. Об этом люди написали в социальных сетях.

Горожане рассказывают, что часть сточных вод собираются неподалеку от домов. Рядом находится аллея, но прогуливаться по ней - испытание не из приятных. Запах усиливается, когда повышается температура воздуха или начинается ветер.

Неприятный запах возле некоторых домов - не единственная проблема. Люди жалуются на пробки при въезде и выезде в новый микрорайон, недостаточно развитую инфраструктуру, а также нехватку школ, детских садов и прочих объектов.

Власти донского региона неоднократно сообщали о том, что вскоре жизнь жителей Суворовского изменится к лучшему, планировалось построить альтернативную дорогу, которая помогла бы разгрузить единственную дорогу в Суворовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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