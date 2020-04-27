Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов

27 Апр 2020 2020-04-27T18:45:43+03:00

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В Ростовской области сразу три десятка педагогов получили почетное звание «Лучший работник образования Дона». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев.

Как рассказали в донском правительстве, звание получают большие профессионалы своей отрасли за большой вклад в развитие системы образования области. Известно, что в списке этого года в числе лучших специалисты из городов Ростова-на-Дону и Таганрога, а также Азовского, Тацинского, Милютинского и других районов Дона.

Сообщается, что цель такой профессиональной награды - поощрения педагогов за многолетнюю профессиональную и общественную деятельность, давшую значимые результаты для социального развития региона.

Список лучших уже известен (см. ниже). В их числе не только педагоги общеобразовательных школ, но учреждений дополнительного образования.

КОНКРЕТНО

Звание «Лучший работник образования Дона» получили

1. Андреева Ольга Тимофеевна – учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Рассветовской средней общеобразовательной школы.

2. Бляхман Анатолий Львович – педагог дополнительного образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся».

3. Бондаренко Анна Васильевна – мастер производственного обучения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства».

4. Бородина Инна Васильевна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25».

5. Бохан Ирина Константиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 16, г. Таганрог.

6. Бутенко Ирина Владимировна – руководитель физического воспитания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Зимовниковский педагогический колледж».

7. Вербина Светлана Александровна – учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, Тацинский район.

8. Горбунова Наталья Дмитриевна – учитель математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени А.П. Чехова», г. Зверево.

9. Дорохина Алла Владимировна – директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 42».

10. Евтушенко Елена Владимировна – учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевской средней общеобразовательной школы № 1.

11. Елизарова Виктория Аркадьевна – преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж».

12. Жураковская Наталия Сергеевна – преподаватель специальных дисциплин государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум».

13. Икаева Елена Владимировна – учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 города Новошахтинска.

14. Керенцева Елена Викторовна – учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус».

15. Ковач Иван Васильевич – педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Верхнедонского района Центра детского творчества.

16. Корсунова Елена Федоровна – заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования».

17. Лесняк Вера Борисовна – учитель истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Степано-Савченской основной общеобразовательной школы, Милютинский район.

18. Лукьянова Ольга Ивановна – учитель русского языка и литературы государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская санаторная школа-интернат № 28».

19. Мельник Зоя Дмитриевна – учитель русского языка, литературы и немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23, г. Новочеркасск.

20. Орлова Наталья Николаевна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка детского сада первой категории № 59 «Лакомка», Азовский район.

21. Петровская Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 9 г. Сальска.

22. Попова Оксана Владимировна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 5 города Каменск-Шахтинского.

23. Токова Светлана Павловна – учитель государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Казанская специальная школа-интернат».

24. Фролова Наталья Владимировна – педагог дополнительного образования государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» (Таганрогский филиал).

25. Чертова Ирина Геннадьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус».

26. Чубова Тамара Владимировна – учитель рисования и черчения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ремонтненской гимназии № 1.

27. Чумакова Ольга Владимировна – воспитатель государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ерофеевский центр помощи детям».

28. Шевченко Евгения Владимировна – учитель истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкой средней общеобразовательной школы № 1.

29. Щербакова Елена Валентиновна – учитель русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хорошевской основной общеобразовательной школы Цимлянского района Ростовской области.

30. Юшкова Ирина Ивановна – воспитатель государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новошахтинский центр помощи детям».

ИСТОЧНИК KP.RU