«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой

27 Апр 2020 2020-04-27T18:43:07+03:00

Юлия часто не только делится снимками роскошной фигуры, но и рассказывает, что нужно, чтобы быть в форме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Титулованная спортсменка Юлия Ефимова сейчас находится в Калифорнии. И чтобы разнообразить свои будни, постоянно придумывает что-то новенькое. То вот она у кромки бассейна с коктейлем из ананаса, или вот уже балует подписчиков жарким фото в купальнике. На этот раз королева брасса поделилась игривым настроением в открытом бикини, сделав селфи у зеркала. Вот только один из фанатов решил, вероятно, испортить его ложечкой дегтя и высказал его на странице в Инстаграм Чемпионки Европы по плаванию.

- Поскромней будь, - написал подписчик.

pryanya93 Юлия Ефимова

Но большинство не поддержали его в комментариях. И написали: «Просто очень красивая женщина» и «Пошла жара».

Сама же Юлия часто не только делится снимками роскошной фигуры, но и рассказывает, что нужно для того, чтобы быть в форме. На днях она поделилась одним из таких упражнений - на диване, вот только повторить такое в состоянии будет явно не каждый.

pryanya93 Все новое это - хорошо забытое старое!

ИСТОЧНИК KP.RU