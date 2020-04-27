«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой

27 Апр 2020 2020-04-27T18:40:38+03:00

Лучше не ставить над собой эксперименты. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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На карантине из-за коронавируса многим приходится постоянно держать себя в руках, чтобы не поправиться. Именно поэтому специалисты советуют делать упражнения и не налегать на сладкое, мучное и жирное.

liman_maria Вы умеете мечтать?

Как оказалось, склонность к полноте есть и у звезды Playboy Марии Лиман. Жгучая брюнетка из Ростова-на-Дону поделилась своей диетой, которую назвала «Любимая». Титулованная модель призналась, что благодаря такой можно скинуть от двух до семи килограммов в неделю.

Однако диетологи напоминают, что быстро сброшенные кило могут вернуться обратно в двойном размере. Так, что лучше не ставить над собой эксперименты. И, если есть проблемы с лишним весом, обратиться к врачу - тот расскажет о принципах правильного питания, к которым, наверняка, посоветует добавить занятия спортом.

liman_maria Для тех кому тяжело на карантине, как и мне

КОНКРЕТНО

Диета «Любимая» от Марии Лиман

День 1: питьевой

Завтрак: стакан ряженки, чай без сахара

Обед: куриный бульон, стакан томатного сока

Полдник: молоко 200 мл Ужин: кефир 200 мл

День 2: овощной

Завтрак: два томата, чай

Обед: суп из брокколи, цветной капусты и картофеля, салат из тертой моркови

Полдник: огуречно-капустный салат, можно немного заправить маслом

Ужин: тушеная свекла, чай

День 3: питьевой

Завтрак: кефир, стакан апельсинового сока

Обед: говяжий бульон

Полдник: молоко 200 мл, персиковый сок

Ужин: стакан ряженки

День 4: фруктовый

Завтрак: грейпфрут, чай

Обед: яблоки

Полдник: киви, апельсин

Ужин: горсть ягод (например, малина или черника)

День 5: белковый

Завтрак: творог обезжиренный 150 гр, кофе

Обед: запеченная тилапия или судак, минтай, треска

Полдник: отварные два яйца, белок без желтка

Ужин: куриная грудка отварная 100 гр, кусочек твердого сыра

День 6: питьевой

Завтрак: стакан ряженки, чай без сахара

Обед: говяжий бульон

Полдник: стакан томатного сока

Ужин: кефир 200 мл

День 7: сбалансированное питание

Завтрак: творог обезжиренный 150 гр

Обед: овощной суп

Полдник: яйцо вареное, салат из огурцов и помидоров

Ужин: рагу из овощей, запеченная рыба 100 гр

ИСТОЧНИК KP.RU