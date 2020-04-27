«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
На карантине из-за коронавируса многим приходится постоянно держать себя в руках, чтобы не поправиться. Именно поэтому специалисты советуют делать упражнения и не налегать на сладкое, мучное и жирное.
Как оказалось, склонность к полноте есть и у звезды Playboy Марии Лиман. Жгучая брюнетка из Ростова-на-Дону поделилась своей диетой, которую назвала «Любимая». Титулованная модель призналась, что благодаря такой можно скинуть от двух до семи килограммов в неделю.
Однако диетологи напоминают, что быстро сброшенные кило могут вернуться обратно в двойном размере. Так, что лучше не ставить над собой эксперименты. И, если есть проблемы с лишним весом, обратиться к врачу - тот расскажет о принципах правильного питания, к которым, наверняка, посоветует добавить занятия спортом.
КОНКРЕТНО
Диета «Любимая» от Марии Лиман
День 1: питьевой
Завтрак: стакан ряженки, чай без сахара
Обед: куриный бульон, стакан томатного сока
Полдник: молоко 200 мл Ужин: кефир 200 мл
День 2: овощной
Завтрак: два томата, чай
Обед: суп из брокколи, цветной капусты и картофеля, салат из тертой моркови
Полдник: огуречно-капустный салат, можно немного заправить маслом
Ужин: тушеная свекла, чай
День 3: питьевой
Завтрак: кефир, стакан апельсинового сока
Обед: говяжий бульон
Полдник: молоко 200 мл, персиковый сок
Ужин: стакан ряженки
День 4: фруктовый
Завтрак: грейпфрут, чай
Обед: яблоки
Полдник: киви, апельсин
Ужин: горсть ягод (например, малина или черника)
День 5: белковый
Завтрак: творог обезжиренный 150 гр, кофе
Обед: запеченная тилапия или судак, минтай, треска
Полдник: отварные два яйца, белок без желтка
Ужин: куриная грудка отварная 100 гр, кусочек твердого сыра
День 6: питьевой
Завтрак: стакан ряженки, чай без сахара
Обед: говяжий бульон
Полдник: стакан томатного сока
Ужин: кефир 200 мл
День 7: сбалансированное питание
Завтрак: творог обезжиренный 150 гр
Обед: овощной суп
Полдник: яйцо вареное, салат из огурцов и помидоров
Ужин: рагу из овощей, запеченная рыба 100 гр
ИСТОЧНИК KP.RU