2020-04-27T18:39:10+03:00
Общество

В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета

Уникальную технику будут демонстрировать рядом с народным военно-историческим музеем «Самбекские высоты»
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Уникальную технику будут демонстрировать рядом с народным военно-историческим музеем «Самбекские высоты». Фото: Правительство РО.Уникальную технику будут демонстрировать рядом с народным военно-историческим музеем «Самбекские высоты». Фото: Правительство РО.
Изменить размер текста:

В Ростовской области есть Музей авиации, в котором находятся в том числе и уникальные аппараты. Он находится в Таганроге, на территории 325-го авиаремонтного завода.

Как рассказал замгубернатора Вадим Артемов, модели некоторых самолетов существуют буквально в пяти экземплярах на всю Россию. В числе них самолет-амфибия БЕ-12 или «Чайка», созданный в 1960 году в Таганроге. За время эксплуатации на этих самолетах установлено 46 мировых рекордов. Длина самолета – 30 метров. Он может как охотится на подводные лодки, так и тушить лесные пожары.

- В этом году музею авиации исполняется 25 лет, - добавил Вадим Валентинович. - За эти годы удалось собрать действительно уникальную технику. Технику, которая достойна занять свое место на территории будущего парка «Патриот», расположенном рядом с народным военно-историческим музеем «Самбекские высоты». Это самолеты, которые не только можно осмотреть снаружи, но и посидеть за штурвалом в кресле летчика.

Правда, пока желающие не смогут этого сделать. Парк откроется только в будущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета
«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой
Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов
Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера
В Ростовской области разоблачили лжеинвалида
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима
На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства
У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа
Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина