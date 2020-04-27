В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета

27 Апр 2020 2020-04-27T18:39:10+03:00

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В Ростовской области есть Музей авиации, в котором находятся в том числе и уникальные аппараты. Он находится в Таганроге, на территории 325-го авиаремонтного завода.

Как рассказал замгубернатора Вадим Артемов, модели некоторых самолетов существуют буквально в пяти экземплярах на всю Россию. В числе них самолет-амфибия БЕ-12 или «Чайка», созданный в 1960 году в Таганроге. За время эксплуатации на этих самолетах установлено 46 мировых рекордов. Длина самолета – 30 метров. Он может как охотится на подводные лодки, так и тушить лесные пожары.

- В этом году музею авиации исполняется 25 лет, - добавил Вадим Валентинович. - За эти годы удалось собрать действительно уникальную технику. Технику, которая достойна занять свое место на территории будущего парка «Патриот», расположенном рядом с народным военно-историческим музеем «Самбекские высоты». Это самолеты, которые не только можно осмотреть снаружи, но и посидеть за штурвалом в кресле летчика.

Правда, пока желающие не смогут этого сделать. Парк откроется только в будущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU