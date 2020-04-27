В Ростове очистили почти 8 километров реки Темерник

27 Апр 2020 2020-04-27T19:14:44+03:00

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В донской столице продолжается тотальная очистка реки Темерник.

Очищение ведется в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». С ходом работ ознакомился первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. ознакомился с ходом работ. На данный расчищено уже 7,6 километров: сформированы откосы, выполнен монтаж габионных сооружений на протяжении полутора километров, проведена работа по устройству донных порогов, утилизации грунта и мусора. А также проведено частичное озеленение берегов.

- Нет никаких сомнений, что все работы будут завершены точно в срок. Осталось расчистить участок менее километра, - сообщил Виктор Гончаров. – Однако это самая трудоёмкая часть работ, потому что этот участок расположен в зоне плотной городской застройки. Для его расчистки будет обустроен временный коллектор. На время нерестового периода расчистка русла приостановлена, сейчас ведутся подготовительные работы.

Также идут работы по созданию «первой мили». Там будет разбит непрерывный экологический парк вдоль реки Темерник. Власти надеются, что туда будут массово сбегаться ростовчане и гости города.

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ИСТОЧНИК KP.RU