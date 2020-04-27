2020-04-27T19:57:47+03:00
Общество

В последние дни апреля в Ростов придет 30-градусная жара

А вслед за ней пройдут проливные дожди
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается 30-градусная жараВ Ростове ожидается 30-градусная жараФото: "КП" Архив
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Донские синоптики пообещали ростовчанам неожиданный приход летней жары.

30-градусная жара обрушится на донскую столицу в канун Парвомая. Но стоит отметить, что на 30 апреля в Ростове осадков не ожидается, а уже 1 мая в регионе пройдут проливные дожди.

- 28 апреля в Ростовской области днём будет +17. Возможны дожди. Затем с каждым днём воздух будет прогреваться всё сильнее. 30 апреля столбик термометра будет показывать +30, - сообщили в пресс-службе Гидрометцентра по Ростовской области.

В сам праздник немного похолодает и температура опустится до +23 градусов. Выпадение осадков в виде дождя ожидается во второй половине дня.

Но, к сожалению, даже в хорошую погоду ростовчанам настоятельно порекомендовали оставаться дома. На данный момент запрещены прогулки в общественных местах и в парках из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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