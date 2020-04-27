В Ростове не нашли нарушений в отсутствии масок в аптеках
В Ростове прокуратура не обнаружила никаких нарушений в отсутствии медицинских масок в аптеках. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Евгений Федяев.
Ранее парламентарий попросил ведомство проверить сложившуюся ситуацию. Поступала информация о том, что в аптеках медицинских масок нет, но в это время они представлены в интернете. К слову, стоимость маски составляет менее рубля, но в сети их реализовывали по 100 рублей за штуку.
- В прокуратуре не увидели нарушений в отсутствии масок, так как они не входят в обязательный минимальный ассортимент лекарственных препаратов. Правоохранителям не удалось обнаружить факты спекуляции, - заявил депутат.
Он также сообщил, что уже отослал ответ прокуратуры в администрацию президента и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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ИСТОЧНИК KP.RU