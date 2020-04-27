2020-04-27T20:38:32+03:00
Общество

В Ростове не нашли нарушений в отсутствии масок в аптеках

Завышенная цена тоже проверяющих не смутила
Виктория Никитина
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Отсутствие масок в аптеке и спекулятивная цена в интернете не смутили проверяющих из прокуратурыОтсутствие масок в аптеке и спекулятивная цена в интернете не смутили проверяющих из прокуратурыФото: "КП" Архив
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В Ростове прокуратура не обнаружила никаких нарушений в отсутствии медицинских масок в аптеках. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Евгений Федяев.

Ранее парламентарий попросил ведомство проверить сложившуюся ситуацию. Поступала информация о том, что в аптеках медицинских масок нет, но в это время они представлены в интернете. К слову, стоимость маски составляет менее рубля, но в сети их реализовывали по 100 рублей за штуку.

- В прокуратуре не увидели нарушений в отсутствии масок, так как они не входят в обязательный минимальный ассортимент лекарственных препаратов. Правоохранителям не удалось обнаружить факты спекуляции, - заявил депутат.

Он также сообщил, что уже отослал ответ прокуратуры в администрацию президента и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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