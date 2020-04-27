За хищение 5000 рублей понесла наказание злоумышленница из Ростова

27 Апр 2020 2020-04-27T22:00:44+03:00

В Ростове поймали злоумышленницу за хищение денег с банковской карты Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В отношении нее было возбуждено уголовное дело

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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

Оперативникам удалось выяснить, что 35-летняя местная жительница купила сим-карту, к которой оказалась привязана банковская карта предыдущего владельца. Обнаружив это, женщина перевела все средства с чужого счета на свою карту. Общая сумма причиненного ущерба составила всего пять тысяч рублей.

Потерпевший, обнаружив списание, незамедлительно обратился в полицию и сообщил, что он ничего не оплачивал. а деньги таинственным образом исчезли. правохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Женщину доставили в местный отдел полиции.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU