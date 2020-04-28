За качеством питьевой воды стали тщательно следить в Ростове

28 Апр 2020 2020-04-28T08:45:43+03:00

Если горожан качество не устраивает, то специалисты промывают и дезинфицируют водопровод

Изменить размер текста: A A

В донской столице усилили контроль за качеством питьевой воды.

Стоит отметить, что отслеживание идет на всех этапах очистки и обеззараживания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие, осуществляющие процесс, трудятся в круглосуточном режиме. Фронт работ простирается от водозаборных сооружений, далее по «контрольным» точкам на разводящих водопроводных сетях и до точек водозабора потребителей.

Сейчас водопроводная вода в Ростове полностью соответствует требованиям СанПиН. Она читается безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, а также абсолютно безвредной по химическому составу.

Изо дня в день в городе отбирают и исследуют 265 проб воды на 898 показателей качества. Об ухудшении местные жители могут сообщить по телефону горячей линии АО «Ростовводоканал». При необходимости специалисты промывают и дезинфицируют водопровод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове прорвало водопровод на улице 1-ой Майской.

Коммунальщики приступили к ремонту.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU