2020-04-28T08:45:43+03:00
Общество

За качеством питьевой воды стали тщательно следить в Ростове

Если горожан качество не устраивает, то специалисты промывают и дезинфицируют водопровод
Виктория Никитина
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Очищение воды в Ростове тщательно отслеживается. Фото: пресс-служба администрации РостоваОчищение воды в Ростове тщательно отслеживается. Фото: пресс-служба администрации Ростова
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В донской столице усилили контроль за качеством питьевой воды.

Стоит отметить, что отслеживание идет на всех этапах очистки и обеззараживания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие, осуществляющие процесс, трудятся в круглосуточном режиме. Фронт работ простирается от водозаборных сооружений, далее по «контрольным» точкам на разводящих водопроводных сетях и до точек водозабора потребителей.

Сейчас водопроводная вода в Ростове полностью соответствует требованиям СанПиН. Она читается безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, а также абсолютно безвредной по химическому составу.

Изо дня в день в городе отбирают и исследуют 265 проб воды на 898 показателей качества. Об ухудшении местные жители могут сообщить по телефону горячей линии АО «Ростовводоканал». При необходимости специалисты промывают и дезинфицируют водопровод.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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