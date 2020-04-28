Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 104 ребенка

28 Апр 2020 2020-04-28T09:00:16+03:00

А всего под присмотром медиков 682 человека

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В Ростове медики тщательно следят за состоянием людей с первичным положительным тестом на коронавирус.

Под присмотром медиков сейчас 682 человека из них 104 человека - это дети. Такие данные предоставили в городской администрации вчера, 27 апреля. Стоит отметить, что медики наблюдают за состоянием здоровья тех пациентов, которые приехали из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, либо контактировали с заболевшими COVID-19.

Всего в Ростове-на-Дону зарегистрировано 714 инфицированных. Два пациента, а именно 34-летний врач из Китая и 50-летний местный житель, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU