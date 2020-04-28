Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 104 ребенка
В Ростове медики тщательно следят за состоянием людей с первичным положительным тестом на коронавирус.
Под присмотром медиков сейчас 682 человека из них 104 человека - это дети. Такие данные предоставили в городской администрации вчера, 27 апреля. Стоит отметить, что медики наблюдают за состоянием здоровья тех пациентов, которые приехали из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, либо контактировали с заболевшими COVID-19.
Всего в Ростове-на-Дону зарегистрировано 714 инфицированных. Два пациента, а именно 34-летний врач из Китая и 50-летний местный житель, скончались.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 апреля 2020 года: два человека уже скончались от коронавируса.
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 апреля 2020 года: общее число заболевших превысило 700 человек.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU