2020-04-28T09:00:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 104 ребенка

А всего под присмотром медиков 682 человека
Виктория Никитина
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104 ребенка наблюдаются врачами из-за коронавируса104 ребенка наблюдаются врачами из-за коронавирусаФото: "КП" Архив
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В Ростове медики тщательно следят за состоянием людей с первичным положительным тестом на коронавирус.

Под присмотром медиков сейчас 682 человека из них 104 человека - это дети. Такие данные предоставили в городской администрации вчера, 27 апреля. Стоит отметить, что медики наблюдают за состоянием здоровья тех пациентов, которые приехали из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, либо контактировали с заболевшими COVID-19.

Всего в Ростове-на-Дону зарегистрировано 714 инфицированных. Два пациента, а именно 34-летний врач из Китая и 50-летний местный житель, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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