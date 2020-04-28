2020-04-28T10:44:14+03:00
Общество

Пост заместителя главы администрации Новочеркасска заняла Елизавета Жиркова

Она будет курировать финансовые вопросы
Дадаян Давид
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Елизавета Жиркова. Фото: администрация Новочеркасска.Елизавета Жиркова. Фото: администрация Новочеркасска.
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А администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. У главы администрации города появился новый заместитель - Елизавета Жиркова. Об этом сообщили на сайте мэрии 28 апреля.

Жиркова будет курировать вопросы связанные с организацией работы структурных подразделений ведомства, а именно: отдела экономического анализа и финансовых ресурсов. Она также будет вести отдел финансового контроля и отвечать за сектор ценовой политики и финансового управления.

Стоит отметить, что по образованию Жиркова - инженер-экономист. Получила кандидатскую степень по экономике. Ранее работала на руководящей должности в новочеркасской администрации. В прошлом она также была замглавой администрации, но курировала вопросы социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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