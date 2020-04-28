Пост заместителя главы администрации Новочеркасска заняла Елизавета Жиркова
А администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. У главы администрации города появился новый заместитель - Елизавета Жиркова. Об этом сообщили на сайте мэрии 28 апреля.
Жиркова будет курировать вопросы связанные с организацией работы структурных подразделений ведомства, а именно: отдела экономического анализа и финансовых ресурсов. Она также будет вести отдел финансового контроля и отвечать за сектор ценовой политики и финансового управления.
Стоит отметить, что по образованию Жиркова - инженер-экономист. Получила кандидатскую степень по экономике. Ранее работала на руководящей должности в новочеркасской администрации. В прошлом она также была замглавой администрации, но курировала вопросы социальной сферы.
ИСТОЧНИК KP.RU