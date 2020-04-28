Жительница Ростовской области спаслась от изнасилования благодаря бойцовским навыкам

28 Апр 2020 2020-04-28T11:00:37+03:00

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На скамью подсудимых попал 35-летний житель Аксая Ростовской области. Мужчину обвиняют в покушении на изнасилование 18-летней девушки. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, дончанка смогла оказать активное сопротивление.

По версии следствия, попытка изнасилования произошла вечером 21 октября прошлого года. 35-летний горожанин подошел к незнакомой девушке и силой оттащил ее в безлюдное место. Подозреваемый попытался изнасиловать жертву, но она смогла оказать активное сопротивление и показать бойцовские навыки. Девушка нанесла напавшему несколько ударов в руками и ногами в пах. Горожанка смогла сбежать от насильника, а после обратилась в полицию.

Во время установления личности нападавшего мужчины стало известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU