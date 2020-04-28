2020-04-28T11:00:37+03:00
Общество

Жительница Ростовской области спаслась от изнасилования благодаря бойцовским навыкам

Женщина чудом смогла сбежать
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Изменить размер текста:

На скамью подсудимых попал 35-летний житель Аксая Ростовской области. Мужчину обвиняют в покушении на изнасилование 18-летней девушки. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, дончанка смогла оказать активное сопротивление.

По версии следствия, попытка изнасилования произошла вечером 21 октября прошлого года. 35-летний горожанин подошел к незнакомой девушке и силой оттащил ее в безлюдное место. Подозреваемый попытался изнасиловать жертву, но она смогла оказать активное сопротивление и показать бойцовские навыки. Девушка нанесла напавшему несколько ударов в руками и ногами в пах. Горожанка смогла сбежать от насильника, а после обратилась в полицию.

Во время установления личности нападавшего мужчины стало известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ростовской области спаслась от изнасилования благодаря бойцовским навыкам
Пост заместителя главы администрации Новочеркасска заняла Елизавета Жиркова
Дончанка лишилась крупной суммы денег из-за мошенника
Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 104 ребенка
За качеством питьевой воды стали тщательно следить в Ростове
За хищение 5000 рублей понесла наказание злоумышленница из Ростова
В Ростовской области полицейские раскрыли угон по горячим следам
В Ростове не нашли нарушений в отсутствии масок в аптеках
В последние дни апреля в Ростов придет 30-градусная жара
В Ростове очистили почти 8 километров реки Темерник
В Ростовской области желающие смогут посидеть за штурвалом самолета
«До семи кг в неделю»: Звезда Playboy Мария Лиман поделилась любимой диетой
«Пошла жара»: фанаты оценили фото в бикини королевы брасса Юлии Ефимовой
Звание «Лучший работник образования Дона» получили три десятка педагогов
Жители Суворовского недовольны запахом нечистот возле жилых домов
В Ростовской области судебные приставы вернули ребенка матери
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожане все чаще выходят из дома
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер
Парни из Ростовской области убили и ограбили пенсионера
В Ростовской области разоблачили лжеинвалида
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 140 человек оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима
На Дону начали заново дезинфицировать общественные пространства
У жительницы Ростовской области угнали машину прямо из-под носа
Полиция не дремлет: на 7500 рублей оштрафовали присевшего на лавочку ростовчанина