Под Ростовом военный госпиталь вскоре начнет принимать больных с коронавирусом
В список медицинских учреждений Минобороны, которые перепрофилируются для приема больных коронавирусом, попал госпиталь Южного военного округа в Новочеркасске. Соответствующий документ подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Этот филиал военного клинического госпиталя № 2 должен быть готов к оказанию медицинской помощи гражданским людям с 15 мая этого года. Там появятся 50 коек для больных коронавирусом.
Известно, что по всей стране предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 субъектах России. Количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением по России вырастет почти на пять тысяч мест.
В Ростове также возводится медицинский центр на территории окружного военного клинического госпиталя, расположенного на Военведе. На территории нового медучреждения разместят около 160 койко-мест для больных коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU