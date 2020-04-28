2020-04-28T11:32:30+03:00
Общество

Под Ростовом военный госпиталь вскоре начнет принимать больных с коронавирусом

Для оказания помощи пациентам с COVID-19 перепрофилируется 50 коек
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Новочеркасске появятся 50 коек для больных коронавирусомВ Новочеркасске появятся 50 коек для больных коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В список медицинских учреждений Минобороны, которые перепрофилируются для приема больных коронавирусом, попал госпиталь Южного военного округа в Новочеркасске. Соответствующий документ подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Этот филиал военного клинического госпиталя № 2 должен быть готов к оказанию медицинской помощи гражданским людям с 15 мая этого года. Там появятся 50 коек для больных коронавирусом.

Известно, что по всей стране предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 субъектах России. Количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением по России вырастет почти на пять тысяч мест.

В Ростове также возводится медицинский центр на территории окружного военного клинического госпиталя, расположенного на Военведе. На территории нового медучреждения разместят около 160 койко-мест для больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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