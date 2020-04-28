2020-04-28T12:00:38+03:00
Общество

В небе над Ростовом заметили военные истребители

Десятки самолетов на очень низкой высоте пролетели над городом [видео]
Дадаян Давид
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Истребители выстроились в число 75. Фото: соц. сети.Истребители выстроились в число 75. Фото: соц. сети.
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Утром 28 ростовчане заметили, как в небе над донской столицей пролетели десятки военных истребителей. Воздушная техника "шла" на очень низкой высоте, издавая громкий гул. Фотографии уже появились в социальных сетях.

В одном из популярных городских сообществ сегодня появилась публикация, где очевидцы рассказали о группе из 18-и военных истребителей, пролетевших очень низко над ростовом. Они двигались ровными рядами и даже выстраивались в виде числа 75.

В пресс-службе южного военного округа пообещали дать официальный комментарий на этот счет. А всем остальным остается только догадываться, что стало причиной такого шоу. Парад Победы проводится не будет из-за угрозы коронавируса. Может быть ростовчане увидят только воздушную часть торжества, которую сейчас готовят военные? Это объясняет выбор цифры - 75 - в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители над Ростовом. 28.04.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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