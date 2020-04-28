О приближающемся к Земле астероиде рассказал ученый ЮФУ

28 Апр 2020 2020-04-28T12:56:52+03:00

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Мировое сообщество забило тревогу, а в прессе появились публикации о возможном столкновении небесного тела с нашей планетой. Может ли это произойти на самом деле? За разъяснениями мы обратились к главному научному сотруднику отдела радиофизики и космических исследований НИИ Физики ЮФУ Владимиру Корчагину.

По словам Владимира Ивановича, космической катастрофы с участием вышеуказанного астероида в ближайшее время не стоит ждать. Небесное тело, действительно, приблизится к Земле в этот день, но расстояние составит приблизительно 16 расстояний до Луны. А размеры астериода примерно равны 1,8-4,1 километра.

- 29 апреля и в последующие дни это небесное тело можно будет наблюдать не только в телескоп, но и в бинокль с хорошей оптикой, при наличии хороших погодных условий, - отметил эксперт.

Также он рассказал, откуда взялся этот гигантский камень в космических просторах Солнечной системы. Как оказалось, между Юпитером и Марсом существует целый пояс астероидов. По предположению ученых — это «строительный мусор», оставшийся при возникновении Солнечной системы. Иногда астероиды вырываются из привычного для них «места проживания» в результате гравитационного взаимодействия с планетами и начинают бороздить просторы Вселенной.

При этом ученый ЮФУ успокоил, что опасность столкновения астероида с Землей сейчас маловероятна. А вот в будущем — действительно возможна. В 2880 году с Землей может столкнуться огромное небесное тело — астероид 1950 DA , которое нанесет значительный ущерб планете, но все же полностью не уничтожит человечество. Гораздо опаснее последствия такого столкновения — так называемая «ядерная зима» - планета может остыть.

Однако, специалисты считают, что и этот астероид может миновать Землю, ибо точные расчеты сделать пока невозможно.