Власти региона рассказали, как получить выплату в пять тысяч рублей на ребенка

28 Апр 2020 2020-04-28T13:21:02+03:00

В том числе таким правом могут воспользоваться семьи, которые уже использовали материнский капитал. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При условии, что малышу не больше трех лет

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В правительстве Ростовской области рассказали, как именно получить ежемесячную выплату в пять тысяч рублей на ребенка до трех лет. В том числе таким правом могут воспользоваться семьи, которые уже использовали материнский капитал.

Кто имеет право на выплату

Все семьи, у кого было или есть право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. Сейчас это семьи с одним ребенком, если он родился в этом году, или большим количеством детей. Важно, что выплаты рассчитаны на каждого ребенка до трех лет.

Какие документы нужны

Заявление нужно подать в любое время до 1 октября. Подтвердить право на получение выплаты можно с помощью сертификата на материнский капитал. Однако, если право на маткапитал есть, а самого сертификата нет, нужно подать заявление на сайте Госуслуг. Это также можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете на сайте ПФР, а также в отделах МФЦ, но следует прозвонить туда заранее и узнать график работы.

Как будут проходить выплаты

Выяснилось, что выплаты будут перечислены одни платежом за май, апрель и июнь, если подать заявление с 1 июля по 1 октября. Сумма, которую получит семья, не облагается налогом, а деньги поступят на банковский счет человека.

Почему могут отказать

В выплате могут отказать, если заявление подал не владелец сертификата на маткапитал. Откажут в случае указания недостоверных сведений или реквизиты другого человека. Также выплаты не положены людям, которых лишили родительских прав, и лицам без российского гражданства. Кроме этого, помощь не положена семья, постоянно проживающим за пределам России.

Напомним, такие выплаты ввел президент Владимир Путин. Он объявил о этом еще 30 марта, в преддверии режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU