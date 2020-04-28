Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года: часть домов в донской столицы останутся без электричества из-за подготовки к отопительному сезону. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.
КОНКРЕТНО
Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года*
29 апреля с 9:00 до 15:00:
- проспект Буденновский, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39/48;
- улица Большая Садовая, 37, 39, 39/4, 41;
- переулок Островского, 56, 62.
Напомним, отопительный сезон в Ростове завершился 24 апреля. Во время самоизоляции плановые работы запрещены.Жители города могут остаться без света только в случае аварии, однако часть плановых работ отменить нельзя.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU