28 Апр 2020 2020-04-28T13:55:11+03:00

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года: где и когда Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет

Изменить размер текста: A A

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года: часть домов в донской столицы останутся без электричества из-за подготовки к отопительному сезону. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года*

29 апреля с 9:00 до 15:00:

- проспект Буденновский, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39/48;

- улица Большая Садовая, 37, 39, 39/4, 41;

- переулок Островского, 56, 62.

Напомним, отопительный сезон в Ростове завершился 24 апреля. Во время самоизоляции плановые работы запрещены.Жители города могут остаться без света только в случае аварии, однако часть плановых работ отменить нельзя.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU