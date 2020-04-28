Срочная новость: в Ростове на ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют разрешения у водителей

28 Апр 2020 2020-04-28T14:11:51+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД организовали блок пост напротив Центральной Городской больницы. Скорее всего они проверяют у водителей разрешения на перемещения по городу. Однако патрульные останавливают далеко не все автомобили. Инспекторы на трех машинах замечены в районе 13:30.

Сотрудники ГИБДД работают вдвоем. Они выборочно останавливают машины, которые двигаются в сторону центра. Надолго водителей не задерживают - короткая беседа и человек продолжает движение.

Пробок в районе из-за действия патрульных замечено не было. Можно отметить профессиональную работу ГИБДД.

Водителей надолго не задерживаютФото: Дадаян Давид

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ИСТОЧНИК KP.RU