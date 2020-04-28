Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму на два года за ловлю рыбы
В Ростовской области во время рыбалки задержали 30-летнего безработного мужчину. Его подозревают в незаконной ловлю рыбы в акватории Таганрогского залива. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Во время внезапной проверки специалисты обнаружили у дончанина металлическую лодку с мотором, а также 30-метровую сеть, использование которой запрещено. Сотрудники Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу изъяли у нарушителя различные рыболовные инструменты и 33 выловленные рыбы. Размер нанесенного им ущерба государству оценили в 44 тысячи рублей.
Сейчас в отношении задержанного рыбака возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биоресурсов». В случае, если его вина будет доказана в суде, то он может лишиться свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU