2020-04-28T14:28:50+03:00
Общество

Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму на два года за ловлю рыбы

Он нанес ущерб государству на 44 тысячи рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчину задержали в акватории Таганрогского заливаМужчину задержали в акватории Таганрогского заливаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области во время рыбалки задержали 30-летнего безработного мужчину. Его подозревают в незаконной ловлю рыбы в акватории Таганрогского залива. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Во время внезапной проверки специалисты обнаружили у дончанина металлическую лодку с мотором, а также 30-метровую сеть, использование которой запрещено. Сотрудники Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу изъяли у нарушителя различные рыболовные инструменты и 33 выловленные рыбы. Размер нанесенного им ущерба государству оценили в 44 тысячи рублей.

Сейчас в отношении задержанного рыбака возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биоресурсов». В случае, если его вина будет доказана в суде, то он может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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