Дончанка обокрала знакомого на 30 тысяч рублей
Молодая дончанка украла у своего знакомого крупную сумму денег с банковской карты. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, воспользовавшись доверием мужчины она списала 30 тысяч рублей.
С заявлением в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты украли все деньги.
Сотрудники полиции в Волгодонске установили, что к совершению преступления причастна 33-летняя знакомая мужчины. Мужчина сам отдал ей банковскую карту, чтобы она купила продукты в ближайшем магазине. По какой-то причине дама в тайне решила снять все деньги с карты.
Полицейскими возбуждено уголовное дело. В ходе установления личности подозреваемой выяснилось, что она ранее была судима за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU