Дончанка обокрала знакомого на 30 тысяч рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T14:42:07+03:00

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Молодая дончанка украла у своего знакомого крупную сумму денег с банковской карты. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, воспользовавшись доверием мужчины она списала 30 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты украли все деньги.

Сотрудники полиции в Волгодонске установили, что к совершению преступления причастна 33-летняя знакомая мужчины. Мужчина сам отдал ей банковскую карту, чтобы она купила продукты в ближайшем магазине. По какой-то причине дама в тайне решила снять все деньги с карты.

Полицейскими возбуждено уголовное дело. В ходе установления личности подозреваемой выяснилось, что она ранее была судима за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU