В Ростове нашли поджигателя Кумженской рощи

28 Апр 2020 2020-04-28T14:55:36+03:00

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Специалистам удалось установить виновника поджога Кумженской рощи. Как сообщили в правительстве региона, бдительные ростовчане помогли поймать очевидцы происшествия.

Личность поджигателя установили. Им оказался 27-летний местный житель, по вине которого выгорела часть городского парка на минувшей неделе. Пожарные около двух часов тушили возгорание. В результате пожара был нанесен вред природе.

В ходе расследования было установлено, что молодой человек поджег камыш, а сильный ветер быстро распространил его по местности.

Задержать злоумышленника помогли ростовчане, находившиеся в непосредственной близости от места пожара. Подозреваемого мужчину доставили в отдел полиции.

-В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима», - отметили в ведомстве.

Сейчас подозреваемому грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU