Жители Ростовской области обратились за помощью к спасателям в «Службу-112» 10 миллионов раз

28 Апр 2020 2020-04-28T15:14:10+03:00

Люди часто обращаются за помощью в «Службу-112» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время люди жалуются на ситуацию с коронавирусом

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Жители донского региона за четыре года с момента основания позвонили в «Службу-112» десять миллионов раз. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

Чаще всего люди обращаются по вопросам скорой медицинской помощи, связи с правоохранительными органами и коммунальными службами. Но в последнее время часть звонков поступает от людей о необходимости психологической помощи,а также по вопросам коронавируса.

- Ежедневно на номер 112 поступает около 10 тысяч звонков. Чаще всего жители обращаются по вопросам, относящимся к компетенции скорой помощи, на втором и третьем местах – обращения в правоохранительные органы и вопросы, касающиеся ЖКХ. Часть звонков касаются душевных тревог и волнений. Поэтому в каждой смене областного центра обработки вызовов есть штатный психолог, именно она и приняла юбилейный вызов, - рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

«Система-112» начала работу в сентябре 2016 года. Диспетчерские и экстренные службы позволяют значительно сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия и в других ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU