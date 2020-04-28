Крупная змея в ЗЖМ Ростова-на-Дону напугала горожан

28 Апр 2020 2020-04-28T15:28:18+03:00

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Жители Западного жилого массива заметили в Левенцовке большую змею, которая ползала неподалеку от жилых домов. Фотографию опубликовали в социальных сетях.

Люди стали обсуждать произошедшее и делиться своим мнением. Ростовчане начали гадать, что это за вид: "Уж, самый распространенный в нашем регионе вид, причем окрас у них может быть разным!", "На гадюку похожа!", "Самый четкий отличительный признак отличия ужа от гадюки – круглый зрачок глаза", "Теперь боюсь там ходить" и т.д.

Многие сошлись во мнении, что змея является ужом. Ее укус не ядовит, но может причинить неудобства постращавшему от укуса.

Стоит отметить, что гадюк в Ростовской области, тем более в черте города не много.Других змей часто путают с ними и безжалостно уничтожают.

ИСТОЧНИК KP.RU