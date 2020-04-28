На стадионе "Ростов-Арена" обновили газон

28 Апр 2020 2020-04-28T16:54:57+03:00

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На самом главном стадионе Ростова обновили газон. Как сообщили в правительстве донского региона, в результате переноса матчей удалось сэкономить почти половину предусмотренных средств.

Работы начались более месяца назад. На обновление поля было потрачено 1,6 млн рублей вместо запланированных 3 млн рублей.

В связи с пандемией коронавируса изменились планы дополнительного посева. Вместо ускоренных семян были использованы те, которые всходят за две-три недели.

- На "Ростов-Арене" завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня, - отмечено в сообщении.

Обновление газона на футбольном поле началось после того, как желто-синие одержали победу над ЦСКА . Тогда тренер донской команды Валерий Карпин раскритиковал качество газона на поле. Критика была и со стороны фантов футбольных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU