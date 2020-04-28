На стадионе "Ростов-Арена" обновили газон
На самом главном стадионе Ростова обновили газон. Как сообщили в правительстве донского региона, в результате переноса матчей удалось сэкономить почти половину предусмотренных средств.
Работы начались более месяца назад. На обновление поля было потрачено 1,6 млн рублей вместо запланированных 3 млн рублей.
В связи с пандемией коронавируса изменились планы дополнительного посева. Вместо ускоренных семян были использованы те, которые всходят за две-три недели.
- На "Ростов-Арене" завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня, - отмечено в сообщении.
Обновление газона на футбольном поле началось после того, как желто-синие одержали победу над ЦСКА . Тогда тренер донской команды Валерий Карпин раскритиковал качество газона на поле. Критика была и со стороны фантов футбольных клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU