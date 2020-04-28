Более двух тысяч волонтеров помогают пенсионерам Ростовской области во время самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T17:08:00+03:00

Они приносят продукты, лекарства и помогают справляться с делами

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На Дону волонтеры активно помогают пенсионерам во время самоизоляции. Поддержку пожилым людям оказывают более двух тысяч человек. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин во время брифинга во вторник, 28 апреля.

- Мы получаем в среднем порядка 300-500 звонков ежедневно, бывает и до 700 обращений в день, - отметил он.

Добровольцы приносят пенсионерам продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости. Волонтерам полностью оплачиваются транспортные расходы, а также предоставляются средства индивидуальной защиты.

Кроме общероссийской акции «Мы Вместе» есть и прочие добровольческие акции. В Ростовской области всего насчитывается около 4,5 тысяч волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU