Ростовчанин лишился денег из-за сим-карты

28 Апр 2020 2020-04-28T17:22:48+03:00

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В донской столице возбуждено уголовное дело из-за исчезновения денег с банковской карты. Ростовчанин избавился от сим-карты, но не отключил некоторые услуги. Об этом сообщили в ГУ МВД по регионе.

В ходе расследования установлено, что деньгами завладела девушка, которая купила перевыпущенную карту в салоне связи. 35-летняя женщина перевела деньги с карты себе на счет. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

Подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU