Ростовчанин лишился денег из-за сим-карты
Мужчина забыл отключить "мобильный банк"
Подозреваемая перевела деньги себе на счетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донской столице возбуждено уголовное дело из-за исчезновения денег с банковской карты. Ростовчанин избавился от сим-карты, но не отключил некоторые услуги. Об этом сообщили в ГУ МВД по регионе.
В ходе расследования установлено, что деньгами завладела девушка, которая купила перевыпущенную карту в салоне связи. 35-летняя женщина перевела деньги с карты себе на счет. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.
Подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU