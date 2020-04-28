В администрации Батайска у начальницы экономического отдела был поддельный диплом

28 Апр 2020 2020-04-28T18:23:22+03:00

Ее отчислили из вуза за неуспеваемость

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Во время проверки у экс-руководителя экономического отдела администрации Батайска нашли поддельный диплом о высшем образовании. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на женщину возбуждено уголовное дело.

Так, при трудоустройстве в администрацию города женщина представила\диплом об окончании Ростовского государственного экономического университета по специальности «бухгалтер-аудитор». Но документ в вузе ей не выдавали.

Экс-чиновница созналась в использовании поддельного документа. Женщина училась в экономическом вузе на заочном отделении. На третьем курсе ее отчислили за академическую неуспеваемость.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного документа». Экс-руководителю экономического отдела администрации Батайска грозит штраф до 80 тысяч рублей и арест на срок около полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU