2020-04-28T18:47:18+03:00
Общество

Сломавший ногу футболист Дмитрий Тарасов с женой от скуки залез на крышу

Знаменитости сделали там памятные фотографии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко. фото: Instagram Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко. фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Супруги Тарасовы устроили необычную фотосессию на крыше особняка в Подмосковье. Пара так заскучала на самоизоляции, что решила показать окрестности загородного дома.

Судя по всему, Тарасовы рисковали жизнью ради красивых снимков, ведь на крыше нет ограждающих элементов, которые смогут спасти от случайного падения.

- Я поднимаюсь над землей, ведь мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай, между нами Рай, - сообщил Дмитрий Тарасов в своем профиле в Instagram.

Подписчики раскритиковали неосмотрительное поведение знаменитой пары: "Вам совсем нечем заняться", "Лучше бы детям время уделили", "С его то везением на травмы – только по крышам и лазить", "Когда у семьи инстаграм головного мозга" и т.д.

Впрочем,многие поддержали пару и посчитали фотографии милыми и запоминающимися.

ИСТОЧНИК KP.RU

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