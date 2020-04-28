Ростовский бизнесмен Иван Саввиди купил по скидке курорт в Греции

28 Апр 2020 2020-04-28T18:49:24+03:00

Покупка обошлась ему в 205 миллионов евро

Изменить размер текста: A A

Известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди смог позволить себе покупку греческого курорта в разгар пандемии коронавируса.

Компания Belterra Investments Ltd., которая представляет интересы бизнесмена, заключила сделку по приобретению пятизвездочного гостиничного комплекса "Porto Carras" в Греции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Купленный бизнесменом комплекс находится на полуострове Халкидики. Общая сумма покупки составила 205 миллионов евро.

Гостиничный комплекс включает в себя два отеля, две виллы, поле для игры в гольф. А также, в комплексе есть винный завод с виноградниками, раскинувшимися на 475 гектаров. Пляжная линия курорта составляет девять километров.

Стоит отметить, что еще в ноябре рыночная стоимость "Porto Carras" составляла 394,5 миллиона евро. Но тогда сообщалось, что курорту необходима огромная реконструкция, стоимостью не менее 100 миллионов евро, потому что он был возведен более полувека назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донской бизнесмен Иван Саввиди приумножил свой капитал.

В 2020 году состояние олигарха увеличилось на 100 миллионов долларов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU