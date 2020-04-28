2020-04-28T18:49:24+03:00
Общество

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди купил по скидке курорт в Греции

Покупка обошлась ему в 205 миллионов евро
Виктория Никитина
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Иван Саввиди купил курорт в разгар пандемии. Фото: savvidi.ruИван Саввиди купил курорт в разгар пандемии. Фото: savvidi.ru
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Известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди смог позволить себе покупку греческого курорта в разгар пандемии коронавируса.

Компания Belterra Investments Ltd., которая представляет интересы бизнесмена, заключила сделку по приобретению пятизвездочного гостиничного комплекса "Porto Carras" в Греции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Купленный бизнесменом комплекс находится на полуострове Халкидики. Общая сумма покупки составила 205 миллионов евро.

Гостиничный комплекс включает в себя два отеля, две виллы, поле для игры в гольф. А также, в комплексе есть винный завод с виноградниками, раскинувшимися на 475 гектаров. Пляжная линия курорта составляет девять километров.

Стоит отметить, что еще в ноябре рыночная стоимость "Porto Carras" составляла 394,5 миллиона евро. Но тогда сообщалось, что курорту необходима огромная реконструкция, стоимостью не менее 100 миллионов евро, потому что он был возведен более полувека назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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